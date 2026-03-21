Военные возможности РФ имеют широкий потенциал, это становится ясно особенно на фоне ситуации в Иране. Такое мнение высказал заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира. Вы только представьте, на что способна Россия», — написал он в социальной сети Х.
Тем временем составлен рейтинг мировых держав по уровню военной мощи. Сообщается, что Россия остается на втором месте в мире.
Накануне на Западе назвали сумму ущерба базам США за 14 дней конфликта с Ираном, он составляет минимум в $800 млн.
Также сообщалось, что война с Ираном уже обошлась США дороже начала операции в Ираке.