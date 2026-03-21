В Финляндии признали серьёзный военный потенциал РФ на фоне конфликта в Иране

Профессор Малинен: Ситуация в Иране говорит о большом военном потенциале РФ.

Источник: Комсомольская правда

Военные возможности РФ имеют широкий потенциал, это становится ясно особенно на фоне ситуации в Иране. Такое мнение высказал заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Профессор обратил внимание на то, что Иран долгое время находился под жёсткими санкциями и тем не менее активно противостоит атакам США и Израиля.

«Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира. Вы только представьте, на что способна Россия», — написал он в социальной сети Х.

Тем временем составлен рейтинг мировых держав по уровню военной мощи. Сообщается, что Россия остается на втором месте в мире.

Накануне на Западе назвали сумму ущерба базам США за 14 дней конфликта с Ираном, он составляет минимум в $800 млн.

Также сообщалось, что война с Ираном уже обошлась США дороже начала операции в Ираке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
