Войска РФ уничтожили скопление боевиков теробороны ВСУ в Купянском районе

В Харьковской области нанесен удар по скоплению украинских боевиков на территории Купянского района, сообщил в субботу связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, под удар попали боевики из 101-й бригады теробороны ВСУ, находившиеся в опорном пункте, который был выявлен российскими военными в окрестностях села Шевяковка.
Сообщается, что по опорнику противника ударили подразделения РХБЗ.
«Подразделения РХБЗ ГВ “Север” нанесли прицельное поражение по опорному пункту 101 обр ТерО, уничтожив скопление украинских оккупантов в районе Шевяковки», — говорится в публикации.
Данных о потерях противника в результате поражения опорника под Шевяковкой нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения дронами пункта временной дислокации украинских пограничников, выявленного в окрестностях села Бузово Чугуевского района Харьковской области.