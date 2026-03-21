В Русской церкви прокомментировали кончину экс-главы раскольнической УПЦ Филарета

Протоиерей Николай Балашов, советник патриарха Кирилла прокомментировал RG.RU новости о кончине бывшего предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.
По его словам, главной причиной упорства Филарета в расколе стали гордость и властолюбие.
Так, отметил отец Николай, в середине 1980-х годов, будучи митрополитом Киевским и всея Украины, Филарет был почти уверен в своем избрании патриархом Русской православной церкви, однако тогда был избран митрополит Алексий — патриарх Алексий II.
«Филарет сказал в ответ на это: “Избрали последнего патриарха единой церкви”. Видимо, тогда уже задумал, что хорошо ему сделаться патриархом — если не в Москве, так в Киеве», — сказал протоиерей.
Он добавил, что о жёстком властолюбии Филарета говорили многие, кто трудился с ним или под его началом.
«Но была и другая, не личная причина — интересы националистически настроенных политиков, без которых церковного раскола, конечно бы, не случилось», — добавил отец Николай.
Балашов подчеркнул, что раскол — это беда и вина, особенно приживающаяся к людям с властью из-за греха, когда личные интересы ставятся выше веры, как у Иуды в апостольские времена.
О смерти Филарета стало известно 20 марта. Он скончался в украинской столице на 98-м году жизни.