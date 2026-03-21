Орбан назвал преступлением Зеленского нефтяную блокаду Венгрии

«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление. А если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос из-за войны на Ближнем Востоке, то это вдвойне заслуживает наказания», — сказал политик.
Орбан указал, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» остановлены Зеленским по политическим причинам с целью создать «экономический хаос» в Венгрии. По его словам, Киев находится в сговоре с правящим классом Евросоюза (ЕС) и венгерской оппозицией. Целью таких действий является ослабление позиций правительства перед выборами, которые должны будут пройти 12 апреля.
«Брюссель — соучастник в этом деле», — добавил Орбан.
Орбан днем ранее заявил, что Будапешт расценивает взрыв на газопроводе «Северный поток» и нападения на «Турецкий поток» как террористические действия со стороны Украины. По его словам, подобные атаки на критическую энергетическую инфраструктуру недопустимы и угрожают безопасности европейских стран. Венгрия обратится к международному сообществу и объявит действия Украины государственным терроризмом, если Киев осуществит подрыв газопровода «Турецкий поток».
Политик также рассказал, что не поддался шантажу на саммите ЕС. Так он прокомментировал отказ Венгрии и Словакии поддержать проект Евросоюза о военном финансировании Украины в размере €90 млрд на 2026−2027 годы.