Орбан назвал преступлением Зеленского нефтяную блокаду Венгрии

Усилия президента Украины Владимира Зеленского по фактическому введению нефтяной блокады Венгрии представляет собой тяжкое преступление. Об этом 20 марта заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления на предвыборном митинге в Сентэндре, трансляцию вел телеканал М1.

Источник: Reuters

«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление. А если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос из-за войны на Ближнем Востоке, то это вдвойне заслуживает наказания», — сказал политик.

Орбан указал, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» остановлены Зеленским по политическим причинам с целью создать «экономический хаос» в Венгрии. По его словам, Киев находится в сговоре с правящим классом Евросоюза (ЕС) и венгерской оппозицией. Целью таких действий является ослабление позиций правительства перед выборами, которые должны будут пройти 12 апреля.

«Брюссель — соучастник в этом деле», — добавил Орбан.

Орбан днем ранее заявил, что Будапешт расценивает взрыв на газопроводе «Северный поток» и нападения на «Турецкий поток» как террористические действия со стороны Украины. По его словам, подобные атаки на критическую энергетическую инфраструктуру недопустимы и угрожают безопасности европейских стран. Венгрия обратится к международному сообществу и объявит действия Украины государственным терроризмом, если Киев осуществит подрыв газопровода «Турецкий поток».

Политик также рассказал, что не поддался шантажу на саммите ЕС. Так он прокомментировал отказ Венгрии и Словакии поддержать проект Евросоюза о военном финансировании Украины в размере €90 млрд на 2026−2027 годы.

