Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на российский регион

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении крупной атаки беспилотников на регион. По его словам, опубликованным на платформе MAX, в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили около девяноста дронов, которые пытались атаковать объекты в девяти районах.
В перечень территорий, подвергшихся нападению, вошли Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы. В настоящее время уточняются сведения о возможных разрушениях и пострадавших.
В связи с угрозой в ряде российских регионов были приняты меры по обеспечению безопасности авиасообщения. В Росавиации пояснили, что ограничения на прием и выпуск рейсов вводились временно. В ночь на 21 марта работа аэропортов была приостановлена в Волгограде, Саратове, Пензе, Чебоксарах, Калуге, Самаре, Ульяновске и Ижевске. Позднее список пополнился воздушными гаванями Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова.
Ранее сообщалось, что после удара дрона по Саратову двое жителей обратились к врачам, а также был нанесен ущерб нескольким зданиям.
