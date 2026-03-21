Царев: бойцы РФ выходят по оврагам к Новоалександровке под Красноармейском

Российские подразделения прорываются к селу Новоалександровка в районе Красноармейска, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Гришино ВС РФ продолжают зачистку и одновременно выходят по оврагам и балкам к Новоалександровке», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными тяжелых боев в районе села Сергеевка, расположенного в 16 километрах от Новоалександровки.
Согласно сведениям Царева, ожесточенные бои идут за находящийся в 17 километрах от Красноармейска город Белицкое.
«Южнее города есть продвижение в сторону Шевченко», — отметил бывший экс-депутат.
Ранее появились сообщения о занятии российскими военными южных и восточных окраин Белицкого. По информации военного блогера Юрия Подоляки, подразделения РФ охватывают город с севера и юга.
Блогер отметил также, что успешное продвижение российских военных в направлении Новоалександровки и Водянского грозит ВСУ проблемами, поскольку за этими населенными пунктами серьезных рубежей обороны у противника нет.