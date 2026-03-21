Иран мог поразить американский F-35 из-за камер ПВО с искусственным интеллектом

Никто точно не знает, что именно применяли хуситы в тех почти успешных атаках. Например, если речь шла о F-15 и F-16, это могли быть ракеты с радилокационной головкой самонаведения, вроде «Бук», но запускаемые в упор, так, чтобы радар включился лишь перед атакой. В этом случае его не могут уничтожить заранее, а у летчика остается мало времени на реакцию. По малозаметным F-35 могли запускать ракеты с ИК-наведением, от которых можно защититься отстрелом ложных тепловых целей («горящих факелов»). Также нельзя исключать применение комплексов с радиокомандным наведением: в этом случае камера следит за целью и за ракетой, а автоматика (или оператор) пытаются попасть одним в другое, передавая на ракету команды. Похожий режим работы имелся, например, у старого советского ЗРК «Оса» и многих других.