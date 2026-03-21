Закрыто не для всех: Иран обсуждает проход судов через Ормуз с одной страной

Иран заявил о готовности открыть отдельный коридор для японских судов в стратегически важном Ормузском проливе. Речь идёт о возможности безопасного прохода после консультаций с Токио. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью агентству Kyodo, что Тегеран не закрывал пролив и не намерен блокировать движение полностью. По его словам, диалог с Японией уже запущен и касается судов, связанных с этой страной.