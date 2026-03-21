Забитый россиянином Ничушкиным гол помог «Колорадо» первым выйти в плей-офф НХЛ

Команде НХЛ «Колорадо Эвеланш» удалось выиграть с убедительным счетом в матче против «Чикаго Блэкхокс» и стать первым участником предстоящего розыгрыша плей-офф. Один из четырех голов за «Колорадо» забил российский форвард Валерий Ничушкин.
Хоккеист из России поучаствовал в еще одном голе, который был забит после его результативной передачи. Он был объявлен третьей звездой матча.
Всего «Колорадо» забили четыре шайбы и пропустили одну. Клуб уже заработал 100 очков и лидирует в общей турнирной таблице регулярного чемпионата и Центральном дивизионе.
Следующую игру «Колорадо» проведет против «Вашингтон Кэпиталз».
Читайте материал «Овечкин повторил рекорд Хоу по количеству сезонов с 25-ю голами».
