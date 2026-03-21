Войска РФ выбили боевиков ВСУ из ряда опорников под Купянском

В Харьковской области российские подразделения выбили украинских боевиков из ряда опорников и лесополос в районе села Петропавловка под Купянском, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
«К востоку от Петропавловки российские подразделения заняли достаточно крупный “карман”, зачистив несколько опорных пунктов, оврагов и лесополос», — говорится в публикации.
Также сообщается о ведении российскими военными боев в районе населенного пункта Песчаное и о продвижении войск РФ на восточном берегу реки Оскол.
Ранее стало известно о ликвидации подразделениями РХБЗ скопления боевиков 101-й бригады теробороны ВСУ в результате удара по опорному пункту противника, выявленному в районе села Шевяковка Купянского района.
Были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов 5-й бригады украинской нацгвардии и склада беспилотников противника в окрестностях села Просянка в районе Купянска.