За кипу ответишь: погромщики атаковали прихожан синагоги в Москве

В центре Москвы неизвестные устроили массовую потасовку возле Хоральной синагоги. Агрессивно настроенная молодежь набросилась на прихожан, выкрикивая оскорбления и угрожая физической расправой.
«Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», — описывает суть произошедшего очевидец конфликта. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что очевидцы уверены в антисемитском характере нападения. По словам свидетелей, они успели поговорить с пострадавшими верующими сразу после уличного столкновения.
«Возможно, связано с войной в Иране», — заявил очевидец, оценивая мотивы хулиганов. Сами нападавшие свою агрессию подкрепляли громкими националистическими выкриками. На видеозаписи отчетливо слышно, как молодые люди бросают в адрес верующих упреки про «одного русского на весь Китай-город» и громко возмущаются тем, «что происходит с русским миром».
«Посадить на нож», — именно так один из агрессоров по имени Максим пообещал поступить с мужчиной, просто вышедшим из здания.
После потасовки радикалы покинули место инцидента и ушли в сторону ближайшей станции метро.
Пока комментариев правоохранительных органов об инциденте не поступало.
