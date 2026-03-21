Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: замаскированный под сломанное судно корабль прошел через Ормузский пролив

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Корабль, идентифицированный как судно под названием Jamal, 20 марта смог пройти через заблокированный Ираном Ормузский пролив. Предположительно, в октябре 2025 года Jamal сел на мель у берегов Индии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Источник: Reuters

По его информации, Jamal впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе, его предыдущее местоположение остается неизвестным. Вскоре судно пропало с радаров и вновь включило маячки отслеживания только 20 марта в Персидском заливе, уже после преодоления блокады. Агентство подчеркнуло, судно последний раз было замечено на юго-восточном побережье Ирана.

Отмечается, что преодолевший иранскую блокаду корабль маскируется под танкер для перевозки сжиженного природного газа.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.

