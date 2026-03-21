Bloomberg: замаскированный под сломанное судно корабль прошел через Ормузский пролив

По его информации, Jamal впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе, его предыдущее местоположение остается неизвестным. Вскоре судно пропало с радаров и вновь включило маячки отслеживания только 20 марта в Персидском заливе, уже после преодоления блокады. Агентство подчеркнуло, судно последний раз было замечено на юго-восточном побережье Ирана.
Отмечается, что преодолевший иранскую блокаду корабль маскируется под танкер для перевозки сжиженного природного газа.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.