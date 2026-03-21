Над Россией за ночь уничтожили почти 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1487-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:51 Spectator: положение Владимира Зеленского оказалось подорвано после сенсационного соцопроса на Украине, показывающего абсолютное несогласие населения с ним по территориальному вопросу.

«Сенсационный опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе, показал, что 61 процент украинцев согласились бы на обмен территории на мир с Россией», — указывается в материале.

8:42 Взрывы прогремели в субботу утром в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:25.

8:10 ? Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России.

8:00 Сегодня 1487-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше