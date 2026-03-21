Над Россией за ночь уничтожили почти 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1487-й

8:51 Spectator: положение Владимира Зеленского оказалось подорвано после сенсационного соцопроса на Украине, показывающего абсолютное несогласие населения с ним по территориальному вопросу.
«Сенсационный опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе, показал, что 61 процент украинцев согласились бы на обмен территории на мир с Россией», — указывается в материале.
8:42 Взрывы прогремели в субботу утром в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».
8:10 ? Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России.
8:00 Сегодня 1487-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.