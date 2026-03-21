Ynet: воздушную тревогу объявили на севере Израиля

Воздушную тревогу объявили на севере Израиля, заявил ynet.co.il. Сирены сработали в третий раз за утро.

Как уточняется, воздушную тревогу объявляли в Галилее. Также за утро сирены звучали в городе Кирьят-Шмона и в районе Рош-Пина в Верхней Галилее.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

Читайте материал: «США отправили к Ирану 4 500 моряков и морпехов, а также корабль USS Boxer».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.