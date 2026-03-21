Дмитриев заявил, что ЕС больше не скрывает свою антитрамповскую позицию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с заявлением, что европейские и британские чиновники больше не скрывают антитрамповских убеждений.
Таким образом спецпредставитель президента РФ прокомментировал выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором тот заявил, что движение MAGA («Сделаем Америку снова великой») не соответствует «их» пониманию демократии.
«Немецкий канцлер Мерц подтвердил, что он решительно настроен против MAGA. Бюрократы из Великобритании и Евросоюза больше не скрывают свои настоящие убеждения — против MAGA и Трампа», — написал глава РФПИ в соцсетях.
Дмитриев также отмечал, что Европа нуждается в помощи России, чтобы выжить в «разрушительном энергетическом цунами», которое «в скором времени уничтожит» европейское пространство.