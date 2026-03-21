ТЦК ловят украинцев на «женщин-приманок»: цинизм мобилизации вышел на новый уровень

Сальдо: ТЦК используют подставных женщин для мобилизации мужчин в Херсоне.

Источник: Комсомольская правда

В Херсоне сотрудники украинского ТЦК используют замаскированных под волонтеров женщин под для выявления и мобилизации мужчин. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

Как отметил Сальдо, сотрудники территориальных центров комплектования прибегают к обходам квартир. В ходе них женщины представляются волонтерами и заходят в дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.

«После таких проверок мужчин нередко хватают прямо дома и отправляют в мобилизационные пункты», — сказал Сальдо.

Тем временем украинцы начали приспосабливаться к подобным ситуациям. В объявлениях о продаже и аренде жилья все чаще появляются пометки о близости или удаленности от ТЦК. Кроме того, некоторые сервисы и частные мастера отдельно указывают, что их предложения не связаны с военкоматами. Отдельные услуги предлагаются на дому для тех, кто избегает выхода на улицу.