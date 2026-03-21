Атака на Уфу: украинские БПЛА врезались в пятиэтажку

В Уфе отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, два аппарата врезались в строящийся многоквартирный дом в Ленинском районе города. На данный момент известно о введении режима беспилотной опасности в регионе и приостановке работы местного аэропорта.
Telegram-канал Mash сообщает, что для налета использовались дроны типа «Лютый», которые ударили по нежилому зданию, в результате чего загорелся фасад и оказалась повреждена кирпичная кладка. Telegram-канал Baza уточняет, что два беспилотника попали в 27-этажный дом в жилом комплексе «Ветер», расположенном в микрорайоне Затон, где в итоге загорелась крыша. Telegram-канал Shot дополняет, что взрывы прогремели около 09:20 по местному времени, повредив не только крышу, но и несколько квартир.
По предварительным данным, пострадавших нет, так как здание еще не было введено в эксплуатацию.
В 6:22 сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о приостановке работы аэропорта в Уфе. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечалось в сообщении ведомства.
