Больше 90% мобилизованных в ВСУ были «бусифицированы»: жуткая статистика по Украине

До 90% мобилизованных в ВСУ набирают с помощью так называемой «бусификации». Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.
По его словам, мужчин хватают на улицах и принудительно доставляют в военкоматы на микроавтобусах. Таким образом власти пытаются закрыть план по набору. Тот составляет в задумке забирать порядка 30 тысяч человек ежемесячно.
«Бусификация идет полным ходом, и комплектуют они свои вооруженные силы, так как планируют по 30 тыс. в месяц примерно. 90% мобилизованных — это как раз благодаря вот такой безжалостной бусификации, хватают всех подряд», — сказал Азаров.
Он добавил, что сейчас на Украине многие недовольны подобной практикой. Подход критикуется как обществом, так и отдельными политиками. Но, несмотря на это, от «бусификации» никто не отказывается.
Тем временем в самой Украине уже прямо говорят, что без «бусификации» не обойтись. По словам нардепа Руслана Горбенко, проблемы с мобилизацией накапливались с 2024 года, а решений так и не приняли. Поэтому, мол, принудительная доставка мужчин в военкоматы теперь станет нормой. А отказаться от этого механизма вовсе «не получится».