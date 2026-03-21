Загадочное судно прошло через заблокированный Ормузский пролив

Судно, которое, по данным отслеживающих систем, идентифицируют как Jamal, сумело преодолеть блокированный Ормузский пролив и войти в Персидский залив. Как сообщает агентство Bloomberg, это произошло 20 марта.

Ранее, в октябре 2025 года, предполагается, что это же судно потерпело крушение у побережья Индии, сев на мель.

Согласно информации агентства, основанной на данных навигационных систем, Jamal впервые зафиксировали на радарах 13 марта в районе Оманского залива. При этом его предыдущий маршрут оставался неизвестным. Вскоре после этого судно отключило транспондеры и исчезло из поля наблюдения. Оно вновь вышло на связь только 20 марта, когда уже находилось в Персидском заливе, минуя таким образом иранскую блокаду в Ормузском проливе.

Отмечается, что последний раз судно засекли у юго-восточных берегов Ирана. По данным Bloomberg, корабль, преодолевший блокаду, имеет внешние признаки танкера для транспортировки сжиженного природного газа.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что с разрешения Ирана несколько судов прошли через Ормузский пролив.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше