В Ростовской области сбили около 90 БПЛА.
Ночью и утром субботы Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Около 90 БПЛА сбиты в девяти районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, эти данные будут уточняться в ближайшие часы.
По состоянию на утро беспилотная опасность на Дону сохраняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше