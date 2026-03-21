Дмитриев предложил Каллас и фон дер Ляйен самим охранять Ормузский пролив

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО на фоне событий вокруг Ормузского пролива. Президент США обвинил их в нежелании участвовать в операции против Ирана и в постоянных жалобах на рост цен на нефть. По его словам, разблокировать пролив можно было бы быстро, но партнёры не готовы рисковать. Он угрожающе добавил, что Штаты это запомнят.