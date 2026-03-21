Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия остается верным и надежным партнером Ирана, заявил Путин

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия остается надежным партнером Ирана, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю праздника Навруз.

Источник: © РИА Новости

«Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана», — привела его слова пресс-служба Кремля.

Путин лично поздравил с Наврузом верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Также он направил поздравления главам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Навруз (в переводе с фарси — «новый день») — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
