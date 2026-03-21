Россия остается верным и надежным партнером Ирана, заявил Путин

«Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана», — привела его слова пресс-служба Кремля.
Путин лично поздравил с Наврузом верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
Также он направил поздравления главам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Навруз (в переводе с фарси — «новый день») — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года.