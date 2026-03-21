Беспилотники ВСУ сбили в ночь на 21 марта над Волгоградской областью

Атаку украинских дронов отразили минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны. Всего, по данным МО РФ, над территорией страны было ликвидировано 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В министерстве не называют, сколько конкретно БПЛА было уничтожено над Волгоградской областью. Но она есть в списке регионов, подвергшихся атаке.
Также в сообщении Минобороны указаны Брянская, Смоленская, Калужская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Тульская, Рязанская, Курская, Саратовская и Самарская области. Кроме того, дроны были перехвачены над Крымом, Татарстаном и московским регионом.
