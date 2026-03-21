«Ракет не осталось», но Иран как-то продолжает бить по НПЗ на Ближнем Востоке

«[Президент США Доанальд] Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб», — говорится в статье.
Авторы подчёркивают, что США стремятся избежать симметричного ответа, который уже объявлен и вызывает тревогу у Вашингтона, Тель-Авива и стран Залива.
Издание также отмечает, что Иран ежедневно демонстрирует новые ракетные разработки. Недавно для удара по Израилю впервые применили ракету «Насралла», названную в честь бывшего главы «Хезболлы». Таким образом, иранские власти не были голословны, когда в начале конфликта грозились начать применять более мощные типы вооружения, с которыми до этого никто не сталкивался.
Однако США пока не готовы смириться с поражением. Единственным вариантом исправить положение для американцев сейчас видится проведение наземной операции в Иране. Трамп утверждает, что посылать войска он не собирается, однако Пентагон уже разработал план проведения такой атаки.
