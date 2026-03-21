Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ракет не осталось», но Иран как-то продолжает бить по НПЗ на Ближнем Востоке

Несмотря на заявления США о полном разгроме ракетного потенциала Ирана, Тегеран продолжает наносить новые удары в регионе, причиняя серьёзный ущерб. Реальные возможности Исламской Республике сильно отличаются от победоносной риторики Белого дома, заметила итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, Иран ответил на удар по месторождению Южный Парс атаками на НПЗ и нефтяные объекты в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

«[Президент США Доанальд] Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб», — говорится в статье.

Авторы подчёркивают, что США стремятся избежать симметричного ответа, который уже объявлен и вызывает тревогу у Вашингтона, Тель-Авива и стран Залива.

Издание также отмечает, что Иран ежедневно демонстрирует новые ракетные разработки. Недавно для удара по Израилю впервые применили ракету «Насралла», названную в честь бывшего главы «Хезболлы». Таким образом, иранские власти не были голословны, когда в начале конфликта грозились начать применять более мощные типы вооружения, с которыми до этого никто не сталкивался.

Однако США пока не готовы смириться с поражением. Единственным вариантом исправить положение для американцев сейчас видится проведение наземной операции в Иране. Трамп утверждает, что посылать войска он не собирается, однако Пентагон уже разработал план проведения такой атаки.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше