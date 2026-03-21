Европа сама усложнила себе положение в противостоянии с Россией, фактически отказавшись от международного права. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
«А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия», — говорится в материале.
Автор материала подчеркивает, что такая политика создает двойные стандарты. Более того, она подрывает позиции самого ЕС на международной арене.
«Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что саммит ЕС продемонстрировал фактическое бессилие объединения на фоне конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. В течение 12 часов лидеры обсуждали кризисы, но не смогли принять конкретных решений. В результате все свелось к спорам, а итоговое заявление ограничилось призывами к «деэскалации» без реальных шагов.