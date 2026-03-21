В Италии сделали внезапное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин достиг наилучшего геополитического положения за последние годы, получив неоспоримое преимущество над своими оппонентами на мировой арене. К такому выводу приходят аналитики итальянского издания AntiDiplomatico, ссылаясь на мнения украинских обозревателей.
«На фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы», — указывает издание.
В статье отмечается, что пока Европа погружается в энергетический кризис, а тема Украины отходит на второй план, с России постепенно снимают санкции. Более того, текущая напряженная обстановка на Ближнем Востоке позволяет Москве зарабатывать миллиарды долларов на возросшей цене на нефть, еще больше укрепляя свои позиции.
Накануне президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что работа по украинскому урегулированию идет полным ходом, несмотря на отсутствие официальных трехсторонних встреч. По его словам, контакты происходят практически ежедневно и уже привели к значительному прогрессу. Глава Белого дома выразил уверенность, что ему удастся привести стороны к соглашению о прекращении огня и остановить конфликт дипломатическим путем.
