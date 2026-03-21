Танкисты разнесли укрепления боевиков ВСУ в Запорожской области

В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения выявленного на территории Запорожской области опорного пункта украинских боевиков.
По информации военных Telegram-каналов, укрепления противника поразили танкисты российской группировки войск «Восток». Нанесение ударов корректировалось с воздуха операторами БПЛА.
Сообщается, что в результате ударов опорник ВСУ был полностью разрушен, а укрывшиеся в нем украинские боевики уничтожены.
Данных о потерях противника в результате поражения укреплений ВСУ российскими танкистами нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило о срыве ротации боевиков ВСУ и уничтожении бронетехники противники в результате удара российских беспилотников в Запорожской области.
Были опубликованы кадры уничтожения российскими операторами БПЛА пунктов временной дислокации военнослужащих противника и позиций дроноводов ВСУ, выявленных на территории запорожского города Орехов.
Также в Сети появилось видео поражения трехтонной бомбой пункта временной дислокации 154 мехбригады ВСУ в районе села Гуляйпольское Запорожской области.