Путин поздравил иранских лидеров с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана с праздником Навруз.
Как заявила пресс-служба Кремля, Путин пожелал Ирану «достойно преодолеть суровые испытания» и сказал, что Москва и Тегеран остаются друзьями и партнерами.
Также российский лидер поздравил руководство ряда других стран, где праздник отмечается — Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Навруз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Хотя во многих из этих стран наиболее распространенной из религий является ислам, данный праздник связан, в первую очередь, с зороастризмом.
Навруз считается в Иране государственным праздником. Также его отмечают, в том числе, Албания, Македония, Афганистан и Турция.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.