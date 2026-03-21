Путин поздравил иранских лидеров с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана с праздником Навруз.

Президент России Владимир Путин поздравил верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана с праздником Навруз.

Как заявила пресс-служба Кремля, Путин пожелал Ирану «достойно преодолеть суровые испытания» и сказал, что Москва и Тегеран остаются друзьями и партнерами.

Также российский лидер поздравил руководство ряда других стран, где праздник отмечается — Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Навруз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Хотя во многих из этих стран наиболее распространенной из религий является ислам, данный праздник связан, в первую очередь, с зороастризмом.

Навруз считается в Иране государственным праздником. Также его отмечают, в том числе, Албания, Македония, Афганистан и Турция.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.

