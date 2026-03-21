Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил лидеров стран с мусульманским праздником Навруз

Путин отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества с рядом мусульманских стран, включая Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поздравил глав других государств с мусульманским праздником Навруз. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Поздравления были направлены лидерам стран СНГ, в том числе президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В своих обращениях российский лидер отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей.

Отдельные поздравления были направлены и руководству Ирана — верховному лидеру страны аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Путин подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Тегерана и пожелал иранскому народу достойно преодолеть текущие испытания.

Немногим ранее Владимир Путин также поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что этот день символизирует стремление к духовному совершенству, милосердию и уважению традиций. Глава государства также подчеркнул вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи.

