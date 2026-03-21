Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H летят в направлении Ирана

С британской авиабазы вылетели два американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Сейчас они направляются в сторону Ирана. Об этом сообщает портал The Aviationist.

Источник: Life.ru

Самолёты поднялись с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде. Конечная точка маршрута не раскрывается. Примерно час назад бомбардировщики находились в Средиземном море у южного побережья Сицилии и продолжали движение на восток.

Каждый бомбардировщик оснащён дюжиной крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER, способных поражать цели на дальности до 900 километров. Данное вооружение может предназначаться для нанесения ударов по ключевым объектам Ирана, в первую очередь — по укреплённым местам хранения и пуска баллистических ракет, а также базам их размещения.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что США ошиблись и увязли в войне, полагая, что Тегеран сдастся за пару дней. При этом Штаты не намерены успокаиваться, несмотря на свои неудачи. В Штатах считают, что президент Дональд Трамп озлоблен и ослеплён гневом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

