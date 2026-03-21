Три недели позора: Трамп не смог повторить разгром Ирака

Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что рассматривает возможность сокращения военных усилий на Ближнем Востоке. «Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий», — написал он. Глава Белого дома также отметил, что его страна не обязана в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива. «Соединенные Штаты им не пользуются!» — подчеркнул Трамп, добавив, что Вашингтон готов оказать помощь в этом вопросе, если его попросят.