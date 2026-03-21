Три недели позора: Трамп не смог повторить разгром Ирака

По прошествии трех недель с начала военной операции США и Израиля против Ирана стало очевидно, что расчет на быстрый разгром Тегерана не оправдался. В 2003 году именно на три недели была разгромлена армия Ирака и взят Багдад. Сейчас же вместо победного марша Вашингтон столкнулся с затяжным конфликтом, который обнажил серьезные стратегические просчеты американской администрации, отмечает издание «Страна».

Сейчас Трамп оказался перед выбором из двух крайне плохих сценариев. Первый — немедленно завершить боевые действия и объявить о мнимой победе. «Но на практике это будет означать фиксацию абсолютной победы Ирана, так как именно он в ходе нынешней войны на данный момент установил контроль над Ормузским проливом, и американцы этому никак помешать не смогли», — обращают внимание журналисты. В этом случае, отмечают авторы, американское влияние в регионе будет «почти полностью обнулено».

Второй путь — продолжение войны с целью добиться капитуляции Тегерана — несет в себе не меньшие риски: от неприемлемых военных потерь до экономической дестабилизации и усиления поддержки Ирана со стороны Китая.

Ключевой проблемой для Трампа стало то, что его новая стратегия глобального доминирования через силовой контроль над ресурсами вызвала отторжение почти у всего мира.

Таким образом, Белый дом оказался в изоляции, имея из надежных союзников в этой авантюре разве что Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что рассматривает возможность сокращения военных усилий на Ближнем Востоке. «Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий», — написал он. Глава Белого дома также отметил, что его страна не обязана в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива. «Соединенные Штаты им не пользуются!» — подчеркнул Трамп, добавив, что Вашингтон готов оказать помощь в этом вопросе, если его попросят.

