Переговоры США и Украины состоятся 21 марта в Майами

Россия не будет участвовать в грядущих контактах США и Украины в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры делегаций США и Украины пройдут 21 марта в Майами. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Киев на встрече представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Со стороны США, как утверждают источники, участие примут спецпосланник президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Также ожидается участие заместителя главы офиса президента Сергея Кислицы.

По данным издания, украинская делегация уже прибыла в Майами.

Тем временем о переговорах США и Украины высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия участвовать в данной встрече не будет. Встреча пройдет в формате двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

