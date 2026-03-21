Переговоры США и Украины состоятся 21 марта в Майами

Отмечается, что Киев на встрече представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Со стороны США, как утверждают источники, участие примут спецпосланник президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Также ожидается участие заместителя главы офиса президента Сергея Кислицы.
По данным издания, украинская делегация уже прибыла в Майами.
Тем временем о переговорах США и Украины высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия участвовать в данной встрече не будет. Встреча пройдет в формате двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.