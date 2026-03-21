Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Личный проект Трампа»: Гутерриш высказался о сотрудничестве с «Советом мира»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Всемирная организация взаимодействует с «Советом мира», созданным президентом США Дональдом Трампом для работы в секторе Газа. Об этом он рассказал в интервью Politico. Правда, связи ограничиваются вопросо сектора Газа.

Источник: Life.ru

«Есть задача, которая была сформулирована и одобрена Советом безопасности, и мы активно сотрудничаем со структурами, созданными “Советом мира”, — отметил Гутерреш.

При этом генсек подчеркнул, что не видит необходимости в такой структуре, за исключением её участия в плане по восстановлению Газы.

«Всё остальное сейчас — это личный проект президента Трампа, в котором он контролирует всё. Это не является эффективным способом решения колоссальных проблем, которые у нас есть сейчас», — добавил Гутерреш.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который считается одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН, высказался о глубоком кризисе внутри организации. По его словам, главная цель создания ООН — обеспечение мира после Второй мировой войны — в современных условиях остаётся нереализованной.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
