«Личный проект Трампа»: Гутерриш высказался о сотрудничестве с «Советом мира»

«Есть задача, которая была сформулирована и одобрена Советом безопасности, и мы активно сотрудничаем со структурами, созданными “Советом мира”, — отметил Гутерреш.
При этом генсек подчеркнул, что не видит необходимости в такой структуре, за исключением её участия в плане по восстановлению Газы.
«Всё остальное сейчас — это личный проект президента Трампа, в котором он контролирует всё. Это не является эффективным способом решения колоссальных проблем, которые у нас есть сейчас», — добавил Гутерреш.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который считается одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН, высказался о глубоком кризисе внутри организации. По его словам, главная цель создания ООН — обеспечение мира после Второй мировой войны — в современных условиях остаётся нереализованной.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.