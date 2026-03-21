Тысяча SIM-карт для ГУР: российский бизнесмен попался на госизмене

ФСБ задержала в Мордовии 34-летнего предпринимателя, которого обвиняют в государственной измене. По данным силовиков, житель Саранска наладил канал связи для украинской разведки, снабдив ее более чем тысячью российских сим-карт и десятком виртуальных станций.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из Саранска через Telegram установил сотрудничество с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. За денежное вознаграждение, которое переводилось на его криптокошельки, мужчина с августа по октябрь 2025 года предоставлял своим кураторам доступ к российским сетям. Эти ресурсы, как утверждают в ФСБ, использовались для мошенничества и планирования подрывной деятельности на территории России.
Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны», — добавляется в сообщении.
Читайте материал: «Атака на Уфу: украинские БПЛА врезались в пятиэтажку».
