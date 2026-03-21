Путин поздравил Иран с Наврузом, пожелав стойкости перед испытаниями

Навруз (в переводе с персидского — «новый день») — это праздник весеннего равноденствия и Нового года по солнечному календарю. Он отмечается иранскими и тюркскими народами, а также многими другими этническими группами, и символизирует обновление природы, начало полевых работ и победу добра над злом.