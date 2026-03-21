«Сломанное» судно Jamal прошло через заблокированный Ормузский пролив

Jamal впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе — его предыдущее местоположение остаётся неизвестным. Затем судно на несколько дней пропало из системы слежения и вновь вышло на связь 20 марта, уже находясь в Персидском заливе, после того как преодолело блокаду. В последний раз его фиксировали у юго-восточного побережья Ирана.
Отмечается, что корабль, сумевший пройти через заблокированный пролив, маскируется под танкер для перевозки сжиженного природного газа. В октябре 2025 года появлялись данные, что Jamal садился на мель у берегов Индии.
Ранее Тегеран выразил готовность обеспечить безопасный проход для японских судов в Ормузском проливе — после проведения консультаций с Токио. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам министра, Иран не закрывал пролив и не намерен полностью блокировать движение. Диалог с Японией уже запущен, и речь идёт о судах, связанных с этой страной.
