Путин поздравил Токаева с Наурызом

Астана. 21 марта. КазТАГ — Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Наурызом, передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент России направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву», — сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

Согласно информации, «в поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться».

