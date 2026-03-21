Путин поздравил Токаева с Наурызом

«Президент России направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву», — сообщает пресс-служба Кремля в субботу.
Согласно информации, «в поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться».