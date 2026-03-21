Появились сообщения о занятии бойцами РФ большей части Куриловки у Купянска

Продвигающиеся в районе Купянска российские подразделения заняли большую часть села Куриловка, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, в частности, под контроль войск РФ перешла восточная часть Куриловки.
Сообщается о ведении российскими подразделениями боев в районе села.
Ранее стало известно о прорыве российских военных к селу Ковшаровка на купянском направлении и занятии ими позиций в частном секторе у северной окраины этого населенного пункта.
Также появилась информация о закрытии подразделениями РФ крупного «кармана» в районе села Петропавловка под Купянском. Сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из ряда опорников и лесополос восточнее села.
Военные паблики пишут о ведении войсками РФ боев в районе населенного пункта Песчаное и об их продвижении на восточном берегу реки Оскол.
Были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов 5-й бригады украинской нацгвардии и склада беспилотников противника в окрестностях села Просянка в районе Купянска.