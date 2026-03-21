Последние соцопросы на Украине серьезно подорвали позиции Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал Spectator.
По данным издания, проведенное на прошлой неделе исследование показало резкое расхождение между позицией властей и настроениями в обществе. Так, 61 процент населения Украины оказалось согласно на уступку территорий. В то же время, Киев наотрез отказывается от подобных соглашений.
«Это подрывает и без того шаткое положение Зеленского, который настаивает на необходимости продолжения борьбы и отказывается уступать россиянам какую-либо территорию», — пишет Spectator.
Автор также отмечает, что ситуацию усугубляет ослабление внешней поддержки. Если ранее Киев мог рассчитывать на устойчивое финансирование, то теперь этот ресурс стремительно сокращается.
«Без чего Украина не может выжить, так это без денег — и Европейский союз, похоже, находится в критическом состоянии и не может их обеспечить. Без финансовой поддержки ЕС ожидается, что к началу лета у Киева закончатся средства на выплату зарплат государственным служащим, закупку военной техники и финансирование армии», — отмечает издание.
Тем временем на Западе все чаще говорят об ухудшении положения Владимира Зеленского. Как отмечал глава файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под именем Ким Дотком, после обострения ситуации на Ближнем Востоке внимание США сместилось. Поэтому Украина может лишиться прежнего уровня поддержки.