Голубь сорвал выступление мэра Мадрида на открытии памятника

На мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинес-Альмейду нагадил голубь, когда он выступал с речью на открытии памятника.
Птица пометила чиновника во время открытия памятника испанским журналистам, погибшим за свободу прессы. Под «удар» попала голова градоначальника.
Обращение мэра к участникам мероприятия пришлось прервать.
В сети распространяется видео с инцидентом. На нем видно, как Мартинес-Альмейда выступает с речью, затем, что-то почувствовав, проводит рукой по волосам, смотрит на нее и, поняв ситуацию, удивленно приподнимает брови.
