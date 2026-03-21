Голубь сорвал выступление мэра Мадрида на открытии памятника

Источник: Аргументы и факты

На мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинес-Альмейду нагадил голубь, когда он выступал с речью на открытии памятника.

Птица пометила чиновника во время открытия памятника испанским журналистам, погибшим за свободу прессы. Под «удар» попала голова градоначальника.

Обращение мэра к участникам мероприятия пришлось прервать.

В сети распространяется видео с инцидентом. На нем видно, как Мартинес-Альмейда выступает с речью, затем, что-то почувствовав, проводит рукой по волосам, смотрит на нее и, поняв ситуацию, удивленно приподнимает брови.

Ранее сообщалось о случае в Великобритании. Там птицы сорвали фестиваль вишни, склевав все ягоды.