Переговоры в Майами: украинская делегация прибыла на встречу

Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение двусторонних встреч украинской переговорной команды с американскими коллегами и раскрыл повестку. По его словам, главная задача — получить от американской стороны конкретику по датам проведения трехсторонних переговоров уже с участием России. Кроме того, Киев намерен обсудить риски, связанные со снятием Вашингтоном санкций с российской энергетики. Зеленский назвал это «опасным» для Киева. Среди других тем — работа над двусторонними документами о гарантиях безопасности, продолжение программы PURL для закупки ракет к системам Patriot и обсуждение сделки по беспилотникам.