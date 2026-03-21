Переговоры в Майами: украинская делегация прибыла на встречу

Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с представителями США по урегулированию конфликта. Встреча проходит без участия российской стороны, а в качестве переговорщиков от Белого дома выступают лица из ближнего круга президента Дональда Трампа.

«Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителями США Уиткоффом и Кушнером», — сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале, ссылаясь на информированные источники.

Речь идет о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте американского лидера Джареде Кушнере.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение двусторонних встреч украинской переговорной команды с американскими коллегами и раскрыл повестку. По его словам, главная задача — получить от американской стороны конкретику по датам проведения трехсторонних переговоров уже с участием России. Кроме того, Киев намерен обсудить риски, связанные со снятием Вашингтоном санкций с российской энергетики. Зеленский назвал это «опасным» для Киева. Среди других тем — работа над двусторонними документами о гарантиях безопасности, продолжение программы PURL для закупки ракет к системам Patriot и обсуждение сделки по беспилотникам.

