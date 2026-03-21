СМИ указали на сильнейшую геополитическую позицию Путина за последние годы

«Путин, возможно, находится в своей лучшей геополитической позиции за последние годы. Санкции сняты, Путин зарабатывает $150 млн в день, а в марте он потенциально может заработать $10 млрд на нефти», — говорится в публикации.
Отмечается, что текущий дефицит мировых поставок сырья почти в 2,5 раза превышает показатели крупнейших энергетических кризисов 1970-х годов. Данные исследовательского центра Chicago Council on Foreign Relations показывают, что ситуация с энергоносителями будет ухудшаться как для США, так и для остального мира.
По мнению издания, глобальный кризис будет «долгим и удушающим», независимо от того, когда европейские страны решат возобновить полноценный диалог с Москвой.
Путин 9 марта в ходе совещания по вопросам ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок энергоресурсов, но нужны сигналы об их готовности. Он уточнил, что государство может решить перевести поставки энергоресурсов с европейского рынка на «более интересные направления» без ожидания того, что сама Европа «демонстративно захлопнет дверь» по этой инициативе.
Журналисты из Китая 19 марта указали на переполох в ЕС из-за слов Путина о поставках газа. Платформа Baijiahao отметила: возможные ограничения поставок из России на фоне дефицита топлива могут спровоцировать дополнительный рост цен на энергоносители в европейских странах. По мнению авторов материала, ситуация усугубляется общим энергетическим напряжением, связанным с кризисом на Ближнем Востоке.