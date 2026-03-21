Белорусские военные на учениях отрабатывают защиту от дронов

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Подразделения РЭБ отрабатывают методы борьбы с дронами на учениях с войсками Западного оперативного командования, сообщает белорусское Минобороны в Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

«Подразделения 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы приступили к выполнению учебно-боевых задач» — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что основной акцент в ходе тренировок сделан на противодействие беспилотным летательным аппаратам.

Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из штатного стрелкового оружия, используя специальные турельные установки, которые позволяют вести прицельный огонь по воздушным целям. Кроме того, на учениях используется современное специализированное оборудование — в частности, радиоэлектронные ружья «Гроза», предназначенные для подавления сигналов управления дронами.

Комплексное учение с участием войск Западного оперативного командования стартовало в Беларуси 19 марта и продлится неделю. В ходе мероприятий военнослужащие совершенствуют навыки взаимодействия, а также проводят тренировки по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп и средств воздушного нападения.