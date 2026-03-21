Иран заявил об атаке США и Израиля на комплекс по обогащению урана

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, сообщила организация по атомной энергии Ирана.

Источник: AP 2024

По ее данным, утечек после удара не произошло.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.

Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

