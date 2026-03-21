С 1 июля новая Конституция официально вступит в силу — Токаев

«Как вам известно, Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. Мы вместе, как единая нация, успешно осуществляем конституционную реформу, которая имеет особое историческое значение. Убежден, что ее влияние на развитие страны будет исключительно важным», — сказал Токаев.
Иностранные лидеры, политики и эксперты с большим интересом наблюдают за конституционной реформой в республике, заявил глава государства.
«Конституция — это фундаментальный документ, ориентир, определяющий будущее государства, цели и задачи национального развития. Это в полной мере признала и вся мировая общественность», — отметил президент.
Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, подчеркнул президент.
«Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума», — сказал Токаев.
И несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед, подчеркнул он.
«У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Откровенно говоря, развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. Поэтому нынешнее поколение должно прилагать все усилия во имя светлого будущего нашей Родины», — заявил Токаев.
Также он напомнил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента будет внесено пять новых конституционных законов — о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі (Народный Совет) а также о статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны.
«Также предстоит внести поправки в 8 конституционных законов и свыше 60 законов, в том числе в ряд кодексов. Все это, несомненно, окажет значительное влияние на наше будущее», — отметил президент.
Главная цель Основного закона — сохранение независимости, суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан, заявил Токаев.