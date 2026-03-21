С 1 июля новая Конституция официально вступит в силу — Токаев

«Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума», — сказал Токаев.