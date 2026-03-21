Трамп: США уже победили Иран и не хотят перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже победил Тегеран и теперь думает о сокращении военных усилий на Ближнем Востоке. Эти слова прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что глава Белого дома теряет доверие однопартийцев, которые все больше высказывают недовольство из-за операции в Иране. В то же время газета The Wall Street Journal раскрыла, что Пентагон дополнительно направляет в регион около 2,5 тыс. военных и три корабля. Axios ранее сообщал, что США рассматривают возможность захватить остров Харк, а для этого им понадобится больше ресурсов.