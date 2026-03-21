МИД высказался о решении Visa по блокировке карт трех банков Беларуси в ЕС

МИД высказался о решении Visa по блокировке карт трех банков (речь идет про «Альфа-Банк», «Белгазпромбанк», «Белагропромбанк») Беларуси в ЕС. Подробности озвучил временный поверенный в делах Беларуси при Евросоюзе Сергей Панасюк. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства иностранных дел Беларуси.
— Решение платежной системы Visa является типичным примером феномена overcompliance, или избыточного применения санкций, — подчеркнул временный поверенный.
Сергей Панасюк подчеркнул, что белорусская сторона продолжает настаивать на незаконности ограничительных мер, которые не были утверждены Советом безопасности ООН. Он уточнил: если не учитывать данный аспект, то сегодня санкции Евросоюза являются абсолютно запутанным непрозрачным инструментом, которые применяется не только в отношении Беларуси, но и десятков других стран, в котором уже не разбираются даже сами европейские чиновники.
— Избыточное применение санкций вызывает особую озабоченность, поскольку на практике не работают, в частности, гуманитарные изъятия и санкции становятся просто негуманным неизбирательным карательным инструментом Брюсселя в отношении неугодных стран, — уточнил Панасюк.
По его словам, незаконные меры бьют по простым гражданам и нарушают их элементарные права не только на использование банковских карт, но и на базовые вещи: свободу передвижения, право на труд, обеспечение продуктами питания и лекарствами, оказание медпомощи. В некоторых случаях — право на жизнь.
