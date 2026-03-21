Волгоградским чернобыльцам выплатят по 10 тысяч рублей

Губернатор Андрей Бочаров распорядился о выплате по 10 тысяч рублей жителям региона, которые пострадали из-за Чернобыльской катастрофы.
Такая сумма положена тем, кто перенес лучевую болезнь и другие заболевания в связи с воздействием радиации, а также тем, кто стал инвалидом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Выплаты также положены детям облученных родителей, если они испытали на себе генетические последствия.
По пять тысяч рублей будет выделено отселенным с зараженной территории и членам семей умерших в результате облучения.
Аналогичные выплаты до 30 июня получат волгоградцы, пережившие аварию на ПО «Маяк» и сбросы радиоактивных веществ в реку Теча.