Волгоградским чернобыльцам выплатят по 10 тысяч рублей

Взрыв атомного реактора, на Чернобыльской АЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года.

Губернатор Андрей Бочаров распорядился о выплате по 10 тысяч рублей жителям региона, которые пострадали из-за Чернобыльской катастрофы.

Такая сумма положена тем, кто перенес лучевую болезнь и другие заболевания в связи с воздействием радиации, а также тем, кто стал инвалидом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Выплаты также положены детям облученных родителей, если они испытали на себе генетические последствия.

По пять тысяч рублей будет выделено отселенным с зараженной территории и членам семей умерших в результате облучения.

Аналогичные выплаты до 30 июня получат волгоградцы, пережившие аварию на ПО «Маяк» и сбросы радиоактивных веществ в реку Теча.