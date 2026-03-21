Лукашенко обратился к президенту Ирана, сказав о преодолении испытании

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 21 марта, обратился к президенту Ирана Масуду Пезешкиану и народу этой страны, поздравил с праздником Навруз и новым 1405 годом по иранскому календарю, а также сказал о преодолении испытаний. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что указанный древний весенний праздник воплощает обновление, созидательную энергию, неразрывную связь времен. Праздник приносит надежду на большие свершения, укрепляет веру в гармонию и вдохновляет людей идти по пути согласия и взаимного уважения.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в праздничный момент наступления нового года Иран и далее продолжает самоотверженную борьбу с непростыми внешними вызовами. Президент убежден в том, что мудрый иранский народ, опираясь на накопленный веками опыт, сможет мужественно преодолеть все испытания, а также отстоит свое право идти по выбранному пути независимости и суверенитета.
Президент уточнил, что отношения Беларуси и Ирана развиваются в атмосфере искренней дружбы, поддержки и доверия. Он подчеркнул, что белорусская сторона высоко ценит конструктивный и надежный характер сотрудничества, которое основано на общности интересов и стремлении к стабильности и процветанию.
