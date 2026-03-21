США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список ядерных угроз

Россию, в свою очередь, разведывательное сообщество назвало «главной проблемой в Арктике». В документе написано, что РФ стремится продвигать свои интересы в регионе в рамках более широкой глобальной конкуренции за баланс сил. «Москва стремится расширить и углубить свое присутствие в Арктике за счет увеличения морской торговли, добычи природных ресурсов и военной деятельности», — заявило разведсообщество. Китай предпринимает в Арктике более ограниченные усилия для продвижения своих стратегических и экономических интересов, главным образом через отношения с Россией, следует из доклада.